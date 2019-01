TEENETEMÄRK 2019 | Oleg Gross: ärimehest spordimetseen, kelleta Ott Tänak poleks Ott Tänak 

Grossi rallihuvi tärkas 2000. aastate keskel, kui selle alaga hakkas tegelema tema poeg Georg. Veel 2006. aastal tunnistas Oleg, et pole ralliga veel sinasõbraks saanud. "Tänavu sai ta 23 ja kui see ralli talle huvi pakub… Olgugi, et see mulle eriti ei meeldi, sest see spordiala on elu- ja terviseohtlik. Ja kui ta auto üle katuse keerab, siis käib loomulikult esimese hooga nõksakas läbi," rääkis Oleg pojast.