Üllar Kerde kossukoondise triost: Eesti klubid peaksid neile tänulikud olema 

Nii Kangur kui ka Arbet tegid oma debüüdi koondise eest 2002. aastal, Talts jõudis sama tähiseni 2004. aasta lõpus. Uurisime aastatel 2005-2008 Eesti koondise treeneripingil olnud Üllar Kerdelt, millise pilguga tema mehi meenutama jääb.

"Nad olid võtnud omale selge eesmärgi – saada korvpalluriks. Mitte mängida lihtsalt Eesti meistrivõistlusi. Nemad tahtsid päris korvpalluriks saada ning näitasid, et kui midagi väga tahad, ning eeldused on ka olemas, siis saab. Aga see kõik on muidugi väga raske töö," jätkab Kerde.

"Poisid on alati hingega tööd teinud, kuid nad ei muutunud sealjuures masinateks, vaid jäid inimesteks. Kes teab, oleks nad rohkem tahtnud, jõudnuks ehk kaugemalegi. Aga seda ei hakka hetkel oletama. Kindlasti peaksid Eesti klubid olema tänulikud, et need kolm mees korvpallini jõudsid."

Meeste tugevusi esile tuues rõhutab Kerde trio oskust pühendada ennast täielikult korvpallile. "See on raske mäng, mida ei saa kergelt võtta. Kui üks päev jääb trenn vahele, siis tuleb kaks päeva lisatööd teha. Nemad ikkagi tulid omal ajal ning võitlesid omale kohad välja. See on võib-olla tänapäeva noorte puudus. Ei osata võidelda enam oma koha pärast. Kes Taltsil, Kanguril ning Arbetil ees olid? Kuusmaa, Kullamäe, Metstak. Tulid ju nende radade peale ning need rajad olid väga kõvaks tambitud. Seal oli raske tööle hakata."

Mis oli Taltsi pluss? "Janar oli mees, kes võis mängida nii korvi all kui ka väljas. Ta oli hea viskaja ning hea ninaga. Lisaks oskas ta olla õigel ajal õiges kohas ning suutis endale korvi all koha välja võidelda."

Mis oli Kanguri pluss? "Tal oli looduse poolt antud hea nina, mistõttu nägi varjatud sööte hästi. Ja no muidugi meeletu töövõime ning hea põhi, füüsise näol. Ta alustas korvpalliga tunduvalt hiljem, kuid jõudis teistele järele."