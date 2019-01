Õnnetu vigastus jätab Artti Aigro lennumäe MK-etapilt eemale, kuid hooaja põhieesmärk täitus 

"Kolm-neli tundi tagasi tühistasime piletid," lausus Aigro treener Silver Eljand kella 16 paiku Õhtulehele. "Tegime jõusaalis trenni, ta asjatas midagi ja vaesel mehel kukkus kast reie peale. Väike vigastus, kolm-neli päeva ravime. Reedeks poleks korda saanud. Kindlasti tahtsime minna, plaan on jätkuvalt 200 meetrit täis hüpata."

"Mõttes läksid ootused suuremaks, aga realistiks jäädes eesmärgid [talve jooksul] ei muutnud," sõnas Eljand. "Pärast esimest vooru oli ta 11. Kui ta oma teise hüppe järel liidriks läks ja järjest 10ndaks ning 9ndaks tõusis, siis saabus hinge rahu. MMi esi20 on väga võrdsed mehed, 18. mees võib vabalt järgmisel võistlusel esiviisikusse hüpata."

Artti Aigro hõikas hooajaeelsel pressikonverentsil välja soovi jõuda juunioride MMil esikümnesse, tänaseks teame, et see õnnestus. Tiina Kõrtsini

Ta jätkas: "Tegelikult oli kõik võimalik kuni kõrgeima tipuni, kui olnuks 5+ hüpped. Aga ta tegi 4+ hüpped ja sellest piisas 9. kohaks. Olen temaga väga rahul, ta pidas vastu ja on saavutanud stabiilsuse.

Ütlesin tallegi, et tahta võime kõike, aga võib-olla läks teistel kah kehvemini. Võib-olla olid teised kah 4+ mehed. Kui saame selliste hüpetega (92,5 ja 93 m - M.T.) omavanuses maailma esikümnesse, siis mingi näitaja see on."