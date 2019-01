Heino Enden Kanguri, Taltsi ja Arbeti karjäärist: teatud klubis aeti nende pea natuke sassi 

"Arbet ja Kangur olid tol ajal füüsiliselt Eesti ühed andekamad noored mängijad. Kuid teatud klubis aeti nende pea natuke sassi," meenutab Enden sajandi algusaastaid.

Endeni hinnagul jõudis oma võimete piirile kõige lähemale või isegi ületas selle Kangur, kes mängis mitu aastat erinevates Euroliiga klubides.

"Neist kolmest kõige rohkem jäi kasutamata Arbeti potentsiaal. Tema peale võinuks mõnigi võistkond rajada mängu samamoodi nagu Žalgiris mängib praegu Milaknise peale - Gregor on ampluaalt ja omadustelt samasugune mängija. Kalev/Cramos ei kasutatud tema viskajaomadusi ära. Eriti Veselin Matici ajal ei saanud ta üldse palli, tema peale ei ehitatud ühtegi liikumist.

Janar on väga hea meeskonnakaaslane ja -mängija, pole egoist ega ahne. Ta on tugeva närvikavaga, võinuks ehk olla nahaalsem. Aastad näitasid, et ta tegi nõrkuste kallal tööd, näiteks sai vabavisked toimima."