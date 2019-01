Võit lisas Beljajevale indu: tahaks tiitlivõistlustelt kuldseid medaleid 

Pikk tagasilend Katari pealinnast Dohast veel kehas, rääkis kahekordne maailmameister, mis talle triumfi tõi.

Samal teemal Vehklemine SUPER! Beljajeva võitis Doha MK-etapi „Oli hea päev, suutsin kuidagi keskenduda ja kõik tuli väga hästi välja,“ muljetas kahel korral Eesti aasta naissportlaseks valitud tartlanna. „Vehklemine on väga raske, sest peab olema valmis nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt, samas tuleb lihtsalt võistlusele keskenduda.“

Ja võit oli vinge, muuhulgas alistas Beljajeva teel finaali itaallannast maailma esinumbri Mara Navarria. Aga kuidas tema saavutust hinnata? Näiteks eestlaste meelisalal suusatamises on peakolu sisse kulunud, et MK-sari on tähtis. Vehklemismaailmas eksisteerivad lisaks tiitlivõistlustele nii MK-etapid kui ka Grand Prix mõõduvõtud, kuhu kuulus ka kauge Doha võistlus.

Kui vaadata puhtalt edetabelipunkte, on GP-turniiri võit kopsakam, esimene koht teenib 48 punkti, mis on võrdne saak EMi võiduga. MK-etapil on samaks arvuks 32. Võistlejate osas suurt vahet ei olegi, tipud väisavad mõlemaid turniire. Üheks suureks erinevuseks on aga see, et GP-etappidel ei peeta võistkonnavõistlusi.

Aga millistest summadest me räägime? Doha turniiri võitja pistis endale tasku 5000 dollarit ehk üle 4300 euro.

Hea tõuge

Vehklejatel on tänavu käsil tähtis aasta – kevadel hakatakse koguma olümpiapunkte, suvel toimuvad traditsiooniliselt nii EM (Düsseldorfis) kui ka MM (Budapestis).