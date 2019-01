Neuville ja Loeb kiitsid Toyotade kiirust 

"Nad on ohtlikud," vahendab Neuville'i sõnu Autosport. "Olen seda varem öelnud, kuid nägime seda taas. Loodan, et meie auto areneb, teeme kõva tööd. Tänaku kiirus oli tugev ja Krisi oma punktikatsel... Hüva, ta säästis selleks terve päev rehve, kuid neli sekundit järgmisega ja kuus sekundit meiega on suur vahe."