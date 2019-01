Kurjaks aetud kahevõistluse MK-sarja valitseja peab oma käitumise tõttu trahvi maksma: võistlusest sai paroodia 

Laupäeval rammis ta vihaselt väravaid, mida sportlased pärast hüppeid ja enne intervjuutsooni minekut läbivad ning pühapäeval lausus kaamerasse "kuidas see võimalik on?". Riiberi hinnangul pidanuks ebavõrdsetes oludes hüpped ära jätma ning kasutama reedese eelvõistluse tulemusi.

Rahvusvahelise suusaliidu kahevõistluse MK-sarja võistluste direktor Lasse Ottesen Norra rahvusringhäälingule: "Sportlased võivad ütelda ja mõtelda, mida tahavad. Aga arvan, et fännid tahavad, et ala tipud käituksid heade eeskujudena. Küsimus on tema käitumises, mitte eriarvamuses."