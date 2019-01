VIDEO | Vägivald Londonis: huligaanide märatsemine lõppes pooleks lõigatud näoga 

Politsei esindaja Matt Twist tunnistas ajakirjanikele, et mängu eel, matši ajal ja ka pärast kohtumist nähti viimase aja kõige šokeerivamat fännidevahelist vägivalda.

Kaklused kestsid tunde ja inimesed said tõsiseid kehavigastusi. Politseil on aga piisavalt videomaterjali, et vägivallatsejaid vastutusele võtta.