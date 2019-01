TEENETEMÄRK 2019 | Signe Falkenberg: suur aitäh presidendiprouale invasportlaste märkamise eest! 

"Arvan, et see märk polegi võib-olla otseselt mulle, vaid see on tunnustus kõigile puuetega sportlastele. Aga tunnustusest veelgi tähtsam on märkamine. See on meile väga oluline ning suur aitäh presidendiprouale invasportlaste märkamise eest!" tänas Falkenberg.