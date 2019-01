TEENETEMÄRK 2019 | Oleg Gross: öeldakse, et kõik, mida raha eest saab, on odav 

Teisipäeval selgus, et president Kersti Kaljulaid austab Grossi Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Teatest loeb välja, et Grossi hinnatakse ettevõtluse edendaja ja autospordi toetajana.

Mees ise kuulis tunnustusest meediaesindajatelt. „Te olete vist juba kuues ajakirjanik, kes helistab. Ise poleks ma seda märganud, sest olen tööl,“ ütleb Gross. „Ega mu elus nüüd midagi ei muutu – minust ei saa teistsugust inimest. Olen see, kes olen! Samas on autasu saamine meeldivalt üllatav, sest olen varemgi öelnud, et ettevõtjaid märgatakse Eestis vähe. Seda huvitavam, et mina sinna valitute sekka mahun.“

Oleg Gross ja Ott Tänak. Alar Truu

Ei kujutanud ette, et rallile nii palju raha kulub

Spordi toetamine tekkis minu jaoks ajapikku, arenedes koos Eesti riigi ja majandusega. 1990. aastate alguses oli meie autosport ikka päris allasurutud. Tulime Nõukogude liidu masinate pealt, aga nendega oli võimatu lääne autodele vastu astuda. Tehnika muutus väga hinnaliseks.“

Otsustavaks sai perekondlik side, mis Olegi neljarattaliste poole suunas. „Minu jaoks algas autospordi toetamine ikkagi hetkel, kui mu oma poeg (Georg Gross - toim) hakkas ala harrastama. Kindlasti kutsun inimesi üles, et püüdke andekaid märgata ja neid aidata. Kümnest poisist üheksa tahaksid ilmselt rallit sõita, aga ala on nii kallis, et seda saab lubada vaid andekatele ja töökatele. Kui on olemas tõenäosus maailma tippu jõudmiseks, siis milline rahasumma on suur?