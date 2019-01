Ajalooline sündmus: aasta suurima suusapeo toimumist ei väära enam miski! 

Looduslikud olud Tartu maratoni rajal on suurepärased. Rada on väga heas seisus, lumikate on enam kui 30 sentimeetri paksune kogu trassi ehk 63 km ulatuses.

„Lähema kahe nädala ilmaennustus näitab, et drastilisi muutusi oodata ei ole. Ehk siis ilmateate põhjal ei tohiks olla kahtlust, et meie originaalrada on maratonipäeval looduslikul lumel täies pikkuses sõidetav. Kui aga ilm peaks mingisugustel apokalüptilistel põhjustel kardinaalselt muutuma, mis on äärmiselt vähetõenäoline, siis on meil ikkagi tagataskus olemas Tehvandi ca 6,5 km pikkuse kunstlumeringi garantii ehk 2017. aasta maratoni variant,“ selgitas ürituse peakorraldaja Indrek Kelk.

Korraldajad tuletavad meelde, et selleaastase suusamaratoni põhidistantside ettevalmistustes on arvestatud maksimaalselt 5000 osalejaga. Ehk siis tänase seisuga on vabasid kohti järel vaid natuke üle tuhande ning soovitus on huvilistel registreerimist mitte jätta viimasele minutile.

Kui lisada siia juurde prognoositavad osavõtunumbrid eelüritustel (Tartu teatemaraton ja avatud raja sõidud) ning lasteüritustel, siis ootavad korraldajad Tartu maratoni üritustele ligikaudu 7000 väiksemat ja suuremat suusatajat.

17. veebruaril sõidetaval Tartu maratonil on kavas 63 ja 31 km pikkused distantsid. Koos põhisõitudega stardib esmakordselt ka nostalgiahõnguline Tartu Maraton Vintage.