Saage tuttavaks: hullu suusapere tüdruk võitis Gröönimaale aegade esimese MM-medali 

Kõige hullumeelsem asi, mida saarel ette võetakse, on polaarjoonetagune Arctic Circle Race – tegemist on osalejate hinnangul maailma kõige karmima suusavõistlusega. Selle pikkus on 160 km, sõit kestab kolm päeva, see läbib mägesid ning osalejad ööbivad seljakotiga kaasa võetavates telkides. Näiteks kontrollitakse enne starti osalejate magamiskotte – kui need ei kindlusta sooja olemist -30 kraadiga, tuleb laenata parem magamiskott!