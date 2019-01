Kõmu Kas Cristiano Ronaldo eraelu on katastroofi äärel? Ohtuleht.ee , täna, 14:15 Jaga:

Cristiano Ronaldo ja Georgina Rodriguez. AFP/Scanpix

Mullu said Cristiano Ronaldo fännid rõõmustada, sest selgus, et ajaloo üks paremaid jalgpallureid on kihlunud. Nüüd tulevad Portugali meediast ärevad teated, et sportlase eralu võib hakata lagunema.