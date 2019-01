Korvpall Poola korvpalliklubi fännid tahavad kalevlase Ivan Almeida saamiseks koguda kümneid tuhandeid eurosid! Ohtuleht.ee , täna, 15:25 Jaga:

Ivan Almeida (palliga) Martin Ahven

BC Kalev/Cramo korvpalluri Ivan Almeida ümber on viimaste nädalate jooksul ringelnud erinevaid jutte - mängija ise jätab mulje, et on saanud vabaks meheks, Kalev aga kinnitab lepingu kehtivust. Nüüd on Almeida eelmise koduklubi fännid hakanud tema palkamiseks raha koguma!