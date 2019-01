SUUSAHÜPPED TUNNELIST: kas Poola arhitektide haiglane või mõistlik idee? 

„Ma ei hüppa rõõmust õhku, aga turunduse poolelt oleks see kindlasti huvitav. Pool maailma räägiks, et vaadake, mis tehti – hüppavad tunnelist välja. Visuaalseltki oleks see kindlasti lahe. Sinna saaks juurde teha igasugu visuaale, mis lisaksid atraktiivsust. Teisest küljest on see talisport.

Okei, lund ei saja, tuul ei mõjuta, hoovõtutingimused oleksid samad. Aga tuuled on alati teemaks olnud, kas siis on vaja kõiki mõjutajaid elimineerida? Tegelikult on ju lahe kümme aastat hiljem mõtelda, et üks vend võitis tänu sellele, et teine sai kehvema tuule või mida iganes. See on osa alast, millest lõikavad eelkõige kasu nõrgemad hüppajad, kes saavad ühel hetkel ülihead tingimused.“

Kaarel Nurmsalu. Stanislav Moškov

Praegune Eesti koondislane Martti Nõmme (25) nimetab tunneliideed huvitavaks, kuid näeb selles eelkõige kasu korraldajatele. „Neilt võtaks see palju peavalu ära,“ ütles Nõmme. „Praegu on lumesajuga tosin meest tornis puhuritega valmis. Neid poleks enam vaja. Ja proovihüppajaid, kelle ülesanne on jäärada libisema lükata, oleks kah vähem tarvis.

Aga minu arvates pole hoovõtukiirus MK-sarjas suur probleem. Põhimure on pigem tuulepunktide teema. Kui tahta asja võrdsemaks teha, siis peaks pigem tuulepunktisüsteemi arendama. Hoovõtukiiruse erinevust oleks võib-olla tunda siis, kui kahe mehe vahele jääks mitu minutit ja ainult üks proovihüppaja.“

Martti Nõmme. Tiina Kõrtsini

Järgmiseks sisehallid?