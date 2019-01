Eesti suusahüppaja: hooaeg on olnud väga-väga kehv, aga raskused ainult kasvatavad iseloomu 

Tema mure mõistmiseks piisab võistlusprotokollide vaatamisest. Senise hooaja parim tulemus on Klingenthali kontinentaalkarikasarja etapi 31. koht, kuid hoopis tihemini on ta piirdunud ainult kvalifikatsiooniga. Oma eesmärkidest, nagu ta hiljuti sotsiaalmeedias kirjutas, on Nõmme jäänud valgusaastate kaugusele.

Ühest küljest on Nõmme mure lihtne, äratõuke ajastus on liiga hiline. Ainult et seda pole nii hõlbus välja juurida kui suusõnaliselt kõlab.

"Füüsiline vorm ja kaal on viimase peal, aga neist pole absoluutselt tolku, kui kaks meetrit liiga hilja ära tõukan," arutleb suusahüppaja. "Pole pinda, millelt tõugata. Selle tulemusel kukungi kohe alumisele korrusele, nii pole võimalik teistega konkureerida.

Iseenesest lihtne viga, mida parandada, aga kui asi on süsteemis nii sees, vajab see päris palju eneseületamist. Selleks oligi vaja Otepääl rahulikult treenida. Kahe nädalaga olen teinud väga suuri edusamme. Seis pole ideaalne, aga parem. Nüüd on nauditav hüpata. Kui kaks meetrit liiga hilja tõugata, siis pole väga hüppeisugi."

Martti Nõmme teab, mille taha pikad hüpped jäävad, kuid hoopis teine teema on probleemist võitu saada. Reuters/Scanpix

Ta ütleb, et probleem tekkis suvel ja muudkui süvenes. "Nagu haigustega. Kui korralikult välja ei juuri, tekivad tüsistused. Läks aina hullemaks, sest võistluskarussellil väga rahulikult treenida ei saagi. Negatiivne emotsioon negatiivse emotsiooni peale, väga raske on muutuseid teha.