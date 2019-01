Legendaarne Björndalen usub, et Bö purustab Fourcade'i rekordi: olen selles enam kui kindel 

Hetkel, kui tänavusest hooajast on selja taga 15 etappi, on 25aastane norralane triumfeerinud juba 11 võistlusel. Kahel korral on ta olnud veel teine ning päris aia taha on läinud vaid hooaja avavõistlus Pokljukas (Bö oli kolme möödalasuga 7.) ning Hochfilzeni jälitussõit (kuus möödalasku ning 9. koht).

"Ta jõuab poodiumile isegi kahe möödalasuga. See, mida ta hetkel võistlustel pakub, on midagi erakordst. Kogu laskesuusatamise ajaloos. Tal on kõik hetkel väga heas tasakaalus ning loodetavasti suudab ta seda vormi hooaja lõpuni hoida," vahendab NRK vanameistri sõnu.

Björndalen ise suutis hooaegadel 2004-05 ning 2006-07 ühe hooaja jooksul võita 12 etappi. MK-sarja rekord kuulub aga Martin Fourcade'i nimele, kes triumfeeris tunamullu 14 korral.

Küsimusele, kas Bö võiks need tippmargid endale napsata, vastas Björndalen veendunult: "Olen selles enam kui kindel. Ta on suuteline Fourcade'ist mööduma. Arvan, et ta on võimeline tänavu võitma 14 kuni 19 võistlust."

Johannes Thingnes Bö. Reuters/Scanpix

Johannes Thingnes Bö (25)