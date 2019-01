KARJUV EBAÕIGLUS! Korraldajad jätsid NHLi mängijatele koti pähe tõmmanud naise auhinnarahast lihtsalt ilma 

"Meie mõistame kui tähtis on naiste hokit tunnustada. Seetõttu anname meelsasti sulle 25 000 dollarit, mida sa väärid," kulges nende avaldus.

Decker tänas firmat sotsiaalmeedias, kirjutades: "Toetan meeste ja naiste spordi võrdsust". Küll tunnistas ta, et oli CCMi säärasest lükkest üllatunud. "Mul polnud sellest [parimast ajast] aimu enne, kui see video viraalseks läks," sõnas ta USA Todayle. "Alles pärast seda paisus see suureks. Ma ei oodanud üldse midagi sellist."