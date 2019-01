Brasiilia Ronaldo: seksi- ja jalgpallitäht, kes maganud rohkem kui 200 naisega 

Nooruses oli Ronaldo häbelik ja teda huvitas ainult jalgpall. See ei tekitanud tüdrukutes vaimustust, Ronaldo tegi ka homode irvitust hästi järele ja teda hakati lausa geiks pidama. „Eeldan, et see oli tema kaitsereaktsioon, kuid need, kes teda hästi ei tundnud, kahtlustasid, et ta on gei,“ rääkis Ronaldo lapsepõlvesõber Calango raamatus „21aastane geenius“.