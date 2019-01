Jalgpall Manchester United sai Meistrite liiga lahingu eel suurepärase uudise Toimetas Karl Juhkami , täna, 22:10 Jaga:

Kui kaugele suudab Ole Gunnar Solskjär Manchester Unitedi Meistrite liigas viia. AFP/Scanpix

Manchester Unitedi jalgpalliklubil on uue peatreeneri Ole Gunnar Solskjäri käe all käimas imeline võiduseeria. Punased kuradid on triumfeerinud kaheksas järjestikuses mängus ning kui esmalt arvati, et see seeria katkeb kindlasti 12. veebruaril, mil United võõrustab Meistrite liiga raames Pariisi Saint-Germaini, siis nüüd leidub juba ka palju teisiti mõtlejaid.