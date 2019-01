GALERII JA STATISTIKAPOMM | Cardiffi mängul mälestati kadunud jalgpallurit, Solksjäri laitmatule seeriale pandi piir 

24. sekundil viis Sergio Agüero Manchester City võõrsil Newcastle'i vastu juhtima. Võiduks sellest ei piisanud, Newcastle oli parem 2:1.



234 punkti on Pep Guardiola teeninud oma esimese 100 Inglise kõrgliiga kohtumisega. Jose Mourinhol on numbriks 237. Guardiolal oli eile võimalus Mourinhoga ühele pulgale tõusta, kuid see ebaõnnestus.



73 mängu on Pep Guardiola oma esimese 100 kohtumisega Manchester City peatreenerina võitnud. Müncheni Bayernis oli samaks saldoks 80, Barcelonas 79.



10 väravas on olnud osaline Manchester Unitedi keskväljamootor Paul Pogba pärast seda, kui klubi bossiks sai detsembris Ole Gunnar Solksjär. Pogba on löönud 6 väravat ja andnud 4 resultatiivset söötu. Tippliigades pole selle aja jooksul keegi rohkemat suutnud.



Kõigest 18 korda puudutas eilses kohtumises palli Manchester Unitedi ründeäss Romelu Lukaku. Kokku viibis ta platsil 67 minutit. Teda asendanud Alexis Sanchez sai 23 minutiga kirja 23 puudet.