SÕGEDUS VÕI SULATÕSI? Kolmekordne olümpiavõitja: Serena Williams nüpeldaks Novak Djokovici igas matšis  

Serblane Novak Djokovic (31) on senise karjääri jooksul võitnud 15 Suure slämmi turniiri, Serena Williamsi saldoks on 23 triumfi. Finaale on nende arvel vastavalt 24 ja 31.



Tennisemaailm on varemgi naiste ja meeste vastasseisu kinnismõtte küüsis vaevelnud. 1973. aastal toimus legendaane "Battle of the Sexes" (sugudevaheline võitlus - toim.) heitlus, kus 29aastane Billie Jean King alistas 55aastase Bobby Riggsi. Matši jälgis 90 miljonit inimest. 2017. aastal valmis sündmusest ka linateos, kus mängisid Emma Stone ja Steve Carell.



"Battle of the Sexes" vastasseise on veelgi peetud, mõni kuu enne Kingi ja Riggsi madistamist alistas Riggs Margaret Courti. 1992. aastal läksid omavahel vastamisi Martina Navratilova ja Jimmy Connors. Viimane võitis.



Jonesi arvamusest risti vastupidine on seitsmekordse Suure slämmi võitja John McEnroe väide. Nimelt ütles ta 2017. aastal, et Serena Williams on küll aegade parim naistennisist, aga meeste hulgas oleks ta edetabelis umbes 700. kohal.



Seepeale vastas Serena: "Kallis John, ma austan sind, aga jäta mind välja oma väidetest, mis pole faktiliselt korrektsed. Ma pole mänginud kellegagi (kes oleks sellisel edetabelikohal) ning mul pole selleks aega. Palun austa mind ja mu privaatsust, ma olen rase. Head päeva, söör."