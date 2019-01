VIDEO | ÄSA NAGU ZIDANE! Itaalia jalgpallitreener tuuseldas vastaste juhendajat pealöögiga 

Favarini äsas pühapäeval Alessandria klubi abitreenerile Gaetano Mancinole rüseluse käigus peaga ning peab nüüd hooaja lõpuni treeneritööst suu puhtaks pühkima.



Kuuldavasti oli Favarin kohtumise ajal härga täis ning utsitas oma mängijaid vastaste jalaluid murdma. Keelust ei pääsenud ka Mancino, kes kostitas Favarinit kohtumise ajal solvangutega. Tema ei pääse pingile kaheks järgmiseks matšiks.





"Olen alati uskunud, et jalgpall on heaks eeskujuks, seetõttu olen alati viisakalt käitunud. Seepärast vabandan vastaste, fännide, ühiskonna ja kõigi ees. Olen viimasel ajal küll erakordselt stressis ning suure pinge all, kuid ma poleks pidanud nii käituma. Võtan täieliku vastutuse."