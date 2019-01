Perekond põlgas tennisestaar Naomi Osaka ema, sest too semmis mustanahalisega 

Kõige seepeale võib tekkida küsimus, miks Naomi üldse Jaapanit esindab? Isa Leonard on varasemalt öelnud, et nende perekond on end alati jaapanlastena tundnud. Pealegi on Jaapani tenniseliit Naomit igati toetanud. Ameeriklased üritasid teda 2016. aastal küll enda lipu alla napsata, kuid koos otsustati, et kuna Jaapan on Naomit alati aidanud, esindatakse tõusva päikesed maad edasi.



See võib aga muutuda. Jaapani seaduste kohaselt peab topeltkodakondsusega inimene (Naomil on nii USA kui ka Jaapani pass) 22. eluaastaks otsustama, kumma riigi kodanik ta olla tahab. Tegemist on üsnagi kummalise seadusega, sest reaalselt inimest valikut tegema ei kohustata, kuid samas eeldatakse, et ta valiku teeb.



Nii mõnedki kardavad, et Osaka valib USA. Hinnatud ajakirjanik Michio Ushioda säutsus hiljuti, et ta usub, et tennisestaar loobub Jaapani kodakondsusest ning rahva pettumus oleks nii suur, et seetõttu võib langeda isegi Jaapani valitsus. Kui palju Ushioda liialdas? Raske öelda.