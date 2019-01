HAMBAHALDJA PIDUPÄEV!? Jalaga näkku saanud kollkipper kaotas kikud ning küsib uute jaoks raha 

"See paneb tema heale välimusele mõneks ajaks põntsu," viskas Forest Greeni peatreener Mark Cooper pärast 1:1 lõppenud mängu nalja. "Tal on näos suur haav, tohutu haav huulel ning ta kaotas paar hammast."

Montgomery säutsus hiljem Twitteris, et ta on teel haiglasse ning naljatas, et sätib just üles veebilehte, kus kõik saavad talle uue hammaste jaoks raha annetada.