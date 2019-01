Spordivaria Igipõline konflikt hakkab lahenema: olümpiamedal kaalub X-mängude oma üle! Kaarel Täll , täna, 16:30 Jaga:

UNISTAB SUURELT: 19aastane Roomet Säälik võttis vastu suure väljakutse ja püüab tiheda konkurentsiga BMXi pargisõidus olümpiapiletit. Robin Roots

„Mõned inimesed on endiselt idioodid – nad ei kanna kiivrit ega muid kaitsmeid. Meiegi alal on erinevad põlvkonnad. Need, kes väidavad, et kiivri kandmine on lame, usuvad, et ka olümpia on lame. Nad on inimesed, kes ei suuda muudatustele avatud olla,“ ütleb BMXi ehk trikiratta pargisõidu valitsev maailmameister Justin Dowell.