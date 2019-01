Kadunud jalgpalluri ekspruut ei saa rahu: ma tahaksin uskuda, et see oli õnnetus... 

"Ma loodan, et ta ilmub välja, et ta on elus," rääkis ta. "Kus? Saare peal. Mina ja ta pere usume, et ta ei saanud lihtsalt kaduda. Kui lennuk lihtsalt kaob, kaks inimest kaovad ja keegi ei taha neid otsida, siis see tundub kummaline. Ma tahaksin uskuda, et see oli õnnetus, aga selle õuduse kutsus esile inimeste vastutustundetus."