Veideman tegi 33 minutiga ainult ühe pealeviske, aga meeskond võitis 

Mängu esimese 39 minuti jooksul sooritas eestlasest tagamängija ainult ühe pealeviske, see oli kolmene ja läks mööda. Rohkem ei midagi, ka mitte vabaviskeid! Lõpuminutil raiuti tema vastu kolm viga ja kuuest vabaviskest tabas 5. Nõnda kogus Veideman 33 minutiga 5 punkti, 3 lauapalli ja 2 korvisöötu, tema vastu tehti 7 viga.

Juba eelmises voorus kaeti Verona mängijate poolt Veidemani mitme mehega ja kaaslased said rohkem vabadust. Võimalik, et sama taktikat kasutas ka tänane vastane. Kuid tähtsaim on meeskonna võit.