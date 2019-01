ÖKO! Autoralli MM-sarjas võib juba õige pea näha hübriid- või elektrimasinaid 

"Ajab vihale, et rallis isegi pole üritatud hübridiseerumist või uute tehnoloogiate kasutamist," vahendab Autosport rahvusvaheline autoliidu (FIA) presidendi Jean Todti sõnu. "Olen kuulnud, et põhjus on tootjates, kes seda pole soovinud. Neil pole uute reeglite vastu huvi."

Ta jätkab: "Ma ei saa sellest aru. Kui käin automessidel Frankfurtis, Pariisis, Hiinas, Jaapanis, Gefis, siis esitatakse seal pidevalt uusi tehnoloogiaid."

Kuid pääsus pole. "Aga nüüd, viimaks on midagi muutunud. Meeskonnad saavad aru, et mingisugust hübridiseerumist on vaja. FIAs käib töö, et 2022. aastaks oleks olukord muutunud," sõnab Todt.

Esimesed juhised näevad ilmavalgust juba sel aastal. See annab meeskondadele piisavalt aega, et 2022. aastaks kõik vajalik korda ajada.