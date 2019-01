VIDEO | Serbia võlur vallutab NBA-d ning võidab jänkide südameid 

Nuggets on viimasest 18 mängust võitnud 14 ning Jokici keskmised näitajad on sel perioodil: 24,7 punkti, 11,4 lauapalli, 8,3 resultatiivset söötu ja 1,4 vaheltlõiget. Lisaks hoiab meeskond läänekonverentsis teist kohta (35-15), vaid ühe võidu enam on teeninud valitsev meister Golden State Warriors.