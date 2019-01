WRC FOTOUUDIS | LUMEOTT! Viieaastane fänn pühendas Ott Tänakule kõige armsama kingituse Ohtuleht.ee , täna, 12:41 Jaga:

Eesti rallifännid meisterdasid Ott Tänakust vahva lumememme. Erakogu

Eesti on rallirahvas! Toyota sohvrile Ott Tänakule elavad kaasa nii väikesed, suured kui ka ... lumememmed.Nädalavahetusel meisterdas viieaastane Kaspar Tartus Ränilinnas maja taha lumemehest Ott Tänaku! Kaunil lumememmel on kaelas Tänaku fännisall ning peas Toyota kiiver. Nina asendab vana klassika ehk porgand! Tänakul on lume(memmede) soosingut tarvis, sest järgmine MM-ralli peetakse 14.-17. veebruarini talvistel Rootsi teedel, kus valge lumevaip garanteeritud.