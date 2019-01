Eesti rallimehed hübriidmasinatele üleminekut ei pelga, kuid kardavad sarja populaarsuse pärast 

Võimalikust üleminekust on spekuleeritud juba pikemat aega ning ridade vahelt lugedes saab eeldada, et sellisele lükkele sundisid WRC-isasid inimesed Rahvusvahelisest Autospordi Liidust (FIA).

Samal teemal WRC ÖKO! Autoralli MM-sarjas võib juba õige pea näha hübriid- või elektrimasinaid "Ajab vihale, et rallis isegi pole üritatud hübridiseerumist või uute tehnoloogiate kasutamist," vahendas väljaanne Autosport FIA presidendi Jean Todti sõnu. "Olen kuulnud, et põhjus oli tootjates, kes seda ei soovinud. Kui käin automessidel Frankfurtis, Pariisis, Hiinas, Jaapanis, Genfis, siis esitatakse seal pidevalt uusi tehnoloogiaid. Aga nüüd, viimaks on midagi muutunud. Meeskonnad saavad aru, et mingisugust hübridiseerumist on vaja.”

Esimesed juhised ülemineku osas näevad ilmavalgust juba sel aastal ning see peaks olema piisav aeg, et meeskonnad 2022. aastaks uue tehnoloogia välja jõuaksid töötada.

Arusaadav, et ajale jalgu jääda ei tasu, kuid kuidas suhtuvad uudisesse aastaid rallimaailmas tiirelnud eestlased, Urmo Aava ning Egon Kaur? „Eks elu peab ikka edasi minema. Ma võin ju emotsiooni väljendada, aga reaalne elu käib teistmoodi,” sõnab Aava poliitkorrektselt. „Sellised otsused langetatakse ikkagi FIA ning ala promootori tasandil. Kui nemad koos kõikide autotootjatega näevad konsensulikult, et see on tulevik, siis ei saa öelda, et see on ilmtingimata halb lahendus.”

Urmo Aava. Stanislav Moškov

Kaur jääb oma väljaütlemistes veidi skeptilisemaks, kuid seda ennekõike rallikrossi negatiivse näite pärast. Nimelt võeti WRX sarjas mõni aeg tagasi vastu samasugune otsus, mistõttu nii mitmedki autotootjad sarjast loobusid. „WRCs võib midagi sarnast juhtuda, et kui uus reegel vastu võetakse, siis sari mingiks hetkeks hääbub, kuniks uusi autosid välja arendatakse,” sõnab ta.

Kui jutt juba arendamise peale läks, siis see on kindlasti koht, kus vähemalt insenerid käsi rõõmust kokku löövad. „Kui igal rattal on eraldi mootor, siis insenertehniliselt on võimalik selliseid imeasju tegema hakata, et kuku pikali,” leiab Aava. „Iga ratas oma veojõuga juhtima panna ... see on väga kihvt asi. Ja see, kui mootor enam häält ei tee, ei tähenda, et asi efektne pole. Hääle saab ju alati ka juurde panna.”