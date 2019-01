Läheb asjaks: Madridi Reali vutiklubi on lähedal ajaloo suurimale ostule! 

Belglase teenetest on kõige enam huvitatud olnud Madridi Real ning viimase info kohaselt on nad valmis ka raha lauale käima. Chelsea küsib Hazardi eest 100 miljonit naelsterlingit ehk ligi 114 miljonit eurot.

28aastase poolkaitsja lahkumise kasuks räägib ka tõik, et tema läbisaamine peatreeneri Maurizio Sarriga pole kõige parem. Lisaks pole garantiid, et Chelsea Meistrite liigasse jõuab, tänavu seal ei mängita.

"Eden on 28aastane. Kui ta tahab lahkuda, siis ta peaks seda tegema," ütles Sarri paar päeva tagasi. "Loomulikult tahan, et ta jääks, aga ma ei saa teda kinni hoida. Tal on potentsiaali olla maailma parim jalgpallur."