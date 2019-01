TŠEKIRAAMAT VÄLJA! Müüki tuli WRC masin, millega on sõitnud Kopecky, Mikkelsen ning Solberg 

160 000 eurot maksva neljarattalise muudab veelgi rariteetsemaks asjaolu, et selle šassiinumber on 24 ehk tegemist on viimase Škoda tehase poolt valmistatud WRC masinaga. Sama masinaga on kihutanud näiteks WRC2 sarja valitsev maailmameister Jan Kopecky, lisaks veel tänavu Hyundaid rooliv Andreas Mikkelsen ning Henning Solberg.

"Kellel reaalne rallihuvi olemas, siis tänapäevased autod on selgelt parem valik," sõnas ta. "Praegu saab sama raha eest kätte ka kasutatud R5 auto, või ka prototüüp masina, mida on oluliselt odavam üleval pidada. Vanade WRC autode suurimaks probleemiks on, et neile ei tehta enam varuosi. Kui kusagil midagi katki läheb, siis tekib küsimus, et kust jupp leida. Jooksev kulu, et autot lõpuks ülal pidada, kujuneb nii väga suureks."

"Škoda on praegu teist teed läinud ning keskendub R5 masinatele. Kuna see Fabia on juba vana, siis midagi võib veel küll laos olla, kuid ainult paari auto pärast midagi sinna enam juurde ei toodeta. Kui tahta selle masinaga võidu sõita, siis peaks teise samasuguse varuosadeks kõrvale ostma. Praegu on sellised autod juba pigem kollektsionääridele," sõnas Kaur lõpetuseks.