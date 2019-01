Naist käperdanud Madridi Reali kasvandik saadeti pooleks aastaks trellide taha 

Kohtus tuli ilmsiks ka, et Mason ning tema sõbrad nägid naise enda seltskonda toomise nimel palju vaeva.

Nimelt olevat Masoni sõbrad käinud õhtu hakul paari naisterahva juures uurimas, kas nood sooviksid meestega õhtut veeta. Eitava vastuse peale näidati sõrmega aga Masoni peale ning öeldi, et tegemist on professionaalse jalgpalluriga, kes teenib 4500 eurot nädalas.

Ohver ise sõnas kohtus, et tunneb ennast olukorras samuti veidi süüdi, kuna ta pani ennast Masoni kõrvale istudes ise haavatavasse olukorda.

"Olen korduvalt mõelnud, kuidas ma sellises olukorras käituksin. Eeldasin, et ma lihtsalt karjuksin ning seisaksin enda eest. Kui reaalsuses ma lihtsalt tardusin. Ütlesin talle ju korduvalt ei. Ma pole pärast seda vahejuhtumit pea üldse magada saanud," sõnas naine kohtupingis.

Noorteklassides tõmbas britt veel selga Blackburn Roversi, Southamptoni ning Aston Villa särki. Meeste seas on ta esindanud vaid Doncaster Roversit. Kolme aastaga on tal Doncasteri eest väljakul käinud 108 korda, kuid suure tõenäosusega see arv enam ei suurene.