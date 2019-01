Maailmameister ennustab: Ott Tänak lõpetab prantslaste pöörase seeria ja tõuseb ise troonile 

Nagu öeldud, tunnetab Auriol, et pöörane seeria saab viimaks läbi! "Sel aastal on Tänak väga ohtlik," vahendab L'Equipe endise maailmameistri sõnu. "Eelmisel hooajal oli ta üllatavalt kiire igal teekattel: asfaldil, kruusal ja lumel. Harva näeb sõitjaid, kes suudaksid suurtel kiirustel nii rahulikuks jääda. Ta tegi küll paar pisiviga, kuid MM-tiitlist ilma jäämine polnud lõpuks tema süü. Usun, et sel aastal on ta veel paremas hoos!"