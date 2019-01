Julmad vägistamissüüdistused jätavad tipptreeneri trellide taha 

Septembris kinnitas kohus, et Cho kasutas nelja kiiruisutaja peal vägivalda. Sel aastal aga ilmusid avalikkuse ette kahekordse olümpiavõitja, 21 aastase Shim Suk-hee tunnistused. Lõuna-Korea ühe tuntuma sporditähe sõnul on Cho teda korduvalt vägistanud, seksuaalselt ärakasutanud ja käperdanud. Kõik algas 2014. aastal ehk ajal, mis Shim esimese olümpiakulla võitis.

Shimi tunnistuste taustal on moodustatud kiiruisutajaid koondav organistatsioon, kus tüdrukud ja naised oma läbielamisi avalikustavad. Jaanuaris anti Lõuna-Korea parlamendihoones pressikonverents, kus viis uisutajat kinnitasid, et neid on seksuaalselt ärakasutatud. Avalikustamise liikumisega on ühinenud ka teiste spordialade harrastajad.

Sportlaste kaitseks on astunud välja ka poliitikud ja probleemist räägitakse avalikult. "Kiiruisutamises on olnud palju seksuaalseid rünnakuid, kuid suurem osa kurjategijatest on pääsenud karistuseta," vahendab insidethegames.biz poliitiku Sohn Hye-woni sõnu. Tema sõnul on suurim kurjajuur endine rahvuskoondise peatreener ja alaliidu juht Jun Myung-kyu. "Seksuaalseid rünnakuid tegevad treenerid on Juni mõjuvõimu all."

Jeon Myeong-gyu. AP/Scanpix

Aastatel 2009–2014 oli Jun Lõuna-Korea uisuliidu asepresident. 2017. aastal saabus ta ametisse tagasi, kuid mullu aprillis saadeti mees ikkagi erru, sest koondises ilmnesid mitmed kiusamisjuhtumid. Tol hetkel veel vägistamistest ei juletud rääkida.

Ka Jun pidas vastukaaluks sportlastele pressikonverentsi, kus lükkas kõik enda pihta suunatud väited tagasi: "Mul polnud õrna aimugi, et Cho Jae-beom andis Shim Suk-heele peksa. Tean vaid seda, et Shim hakkas noorena Cho juures treenima, kuid mul polnud aimugi, et seal midagi juhtus. Ma ei saa olla selle eest vastutav. Tahan Shimi ja avalikkuse ees juhtunu eest vabandust paluda."