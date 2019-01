Kossupoiste isa Veiko Jurkatamm: kui laps tahab välisklubisse minna, siis mingu! 

„Aastane sisseelamisaeg on piisavalt pikk, saamaks aru, kas lapsele seal meeldib või mitte. Kui laps tahab minna, siis igal juhul soovitan!“ lisas ta. „Kui esimene aasta tundus meile kümnepallisüsteemis kas 4 või 5, siis teine aasta oli julgelt 7 ja praegune aasta kõva 8. Pärast esimest aastat ütles ta, et kõik on hästi, ta ei taha Eestisse tagasi tulla. Treeningu kvaliteedi vahe on tohutu, sest meie spordis lihtsalt on vähem raha. Abikaasa oli ka koolipoolega juba harjunud. Enam polnud meil mingeid kõhklusi.

Mikk on nüüd mõne kooliasjagi iseseisvalt ära teinud! Minule jääb mulje, et ta on väga õnnelik. Mõtle ise: sa oled 18aastane poiss, sul on trenn-kaks päevas, toitlustamine on restoranis, sa saad natuke päevaraha, ema-isa ei käsi põrandalt sokke üles võtta, teed, mis tahad, wifi on olemas, võib-olla Itaalia tüdrukud ka juba, et mis seal ikka muretseda või kurvastada!“