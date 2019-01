FOTOD ja VIDEO | Maailma kõige ohtlikum naine on pööraselt kaunis! 

Enne, kui süveneme Joanna puhkusereisi fotodesse, saame temaga veidi rohkem tuttavaks. Olsztynis sündinud naine on 31aastane, kaalub 57 kg ja on 168 cm pikk. Tema käte siruulatus on 166 cm. Professionaalse kikkpoksijana on ta pidanud 30 matši ja võitnud neist 27. MMA-puuris on Jedrzejczyk madistanud 18 korda ja alistanud 15 vastast. Taipoksis on ta amatöörina võitnud 40 matšist koguni 37. Maailma suurima MMA sarja ehk UFC-ga liitus Jedrzejczyk 2014. aastal.