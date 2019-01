ÜLLATUSTEHING NBAs: Kristaps Porzingis hakkab mängima koos Luka Donciciga! 

23aastane ja 221 cm pikkune Porzingis taastub 2018. aasta alguses saadud põlve ristatisideme rebendist ja praegu pole selge, kas ta sel hooajal platsile tuleb. Küll on üsna tõenäoline, et Porzingise tulevik on seotud Mavericksiga, kus teeb ilma ka 19aastane sloveen Luka Doncic.

Knicks sai vastutasuks 21aastase andeka mängujuhi Dennis Smith jr-i, tsentri DeAndre Jordani ja nii tagaliinis kui ka äärel tegutseda võiva Wesley Matthewsi. Jordani ja Matthewsi lepingud saavad läbi selle hooaja lõpus. See võimaldab Knicksil jahtida superstaaridest vabaagente, seni on häguselt juttu olnud Kevin Durantist (Golden State Warriors) ja Kyrie Irvingust (Boston Celtics).

Võimalik, et tehingule lisanduvad ka mõned draft'ivalikud.

Porzingis viskas eelmisel, poolikuks jäänud hooajal keskmiselt 22,4 punkti, võttis 6,6 lauapalli ja blokeeris 2,4 viset. AP/Scanpix

Porzingisest saab sel suvel niinimetatud piirangutega vabaagent, mis tähendab, et teised klubid võivad küll lätlasele lepingut pakkuda, aga kui Mavericks on nõus talle sama palju palka maksma, on neil õigus Porzingis endale jätta.

Juba mõnda aega sahistati USA meedias, et kui Porzingis oleks New Yorki jäänud, oleks ta tõsiselt kaalunud Knicksile punase tule näitamist. Lihtsustatult oleks see käinud nii - Porzingis oleks loobunud kõikide tiimide pakkumistest ja jätkanud viiendat aastat uustulnukalepinguga. Selle järel oleks ta saanud tavaliseks vabaagendiks.