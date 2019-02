MURRAVAD SOOPIIRE! Super Bowlil ergutavad üht tiimi tantsupoisid 

Soopiire murravad Quinton Peron ja Napoleon Jinnies, kes liitusid Los Angeles Ramsi ergutustiimiga möödunud märtsis. Juba see oli märgiline, sest teadaolevalt (aastast 1987) pole NFLis varem mehi ses rollis nähtud. Mõnes klubis on küll meesakrobaadid, kuid see on vähe teine asi kui tantsimine.