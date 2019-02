VIDEO | Vihane Chelsea fänn kurjustas peatreeneriga, too vabandas „aegade halvima esituse“ eest 

Itaallasele heidetakse ette tema taktikalist nõrkust. Et vastased on Chelsea mängustiili läbi hammustanud ja meeskonnal polevatki plaan B-d. Jutus on iva, sest Chelsea alustas liigat 18mängulise kaotuseta seeriaga, kuid on viimasest viiest liigamatšist võitnud vaid ühe.