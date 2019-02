INTERVJUU | Anett Kontaveit: oma riigi esindamine tekitab sooja tunde 

Kui tähtis on FED Cup aasta lõikes sinu jaoks?

See on natuke eriline turniir. Soe tunne on mängida oma riigi eest ja ükskord aastas koos teiste tüdrukute ja tiimiga reisida.

Aga eks muidugi Suured slämmid ja individuaalturniirid üldiselt on rankingu-punktide osas olulisemad. See ei tähenda, et ma FED Cupil vähem pingutaksin.

Kui palju on sul sõnaõigust koondise teise numbri ja paarismängupartneri osas?

Eks ma võin Märtenile öelda ja arutada, et kuidas mina tunnen. Aga temal on enda arusaam, tihtipeale need kattuvad. Meil pole probleemi sellest tekkinud. Kuidagi tuleb see ikka treeningute käigus välja, kellega mulle sobib paaris mängida.

Kui palju tead Kaia Kanepi eemalejäämisest?

Eelmise aasta lõpus saime kokku ja natuke rääkisime sellest. Aga see pole minu teha, kas ta mängib või mitte.