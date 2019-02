FOTOD | Avati Eesti esimene täismõõtmetes kiiruisuovaal. Treener: see on sportlaste jaoks ülimalt oluline 

"Võimalus treenida täismõõtmetes uisuringil, kus ka kurvide raadiused on reeglitele vastavad, on sportlaste jaoks ülimalt oluline. Seda nii tehnika õppimisel ja lihvimisel kui ka mahutreeningute läbiviimisel. Tänane testsõit õnnestus hästi ja raja kvaliteet on hea. Kuniks külmad püsivad, kasutame Härma staadionit oma peamise treeningpaigana. Loodan, et loodud võimalus kiiruisutamisega tegeleda toob juurde ka ala harrastajaid.“