JÕHKRAD ARVUD: USA suurim spordipidu paneb ringlema müstilised rahasummad 

New England Patriotsi ja Los Angeles Ramsi lahing tuleb igas mõttes suur. Patriots jahib oma kuuendat tiitlit, millega tõustaks läbi aegade võimsamate sekka. Sel sajandil kolmandat korda finaali jõudnud Rams on meistriks tulnud korra. Kusjuures 17 aastat tagasi läksid samad tiimid samuti Super Bowlis vastamisi, toona jäid peale New England.