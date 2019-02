Spordivaria „Rohkem inimesi on kosmoses käinud, kui teinud seda, mida need hullud." Siim Kera , täna, 00:05 Jaga:

RAHU ISE: Maibi Randmaa abikaasa Uku on üksinda keset ookeani. Stanislav Moškov

„Järjest olid ainult tormid ja tormid, hirm kasvas kogu aeg. Vaatasin tuhat korda päevas, kus ta on. Nüüd on natukene tüdimus ja väsimus kõigest sellest. Tule koju, aitab küll!“ Nii räägib Maibi Randmaa (42) viimase aja tunnetest. Tema mees Uku (55) purjetab üksi ümber maailma. Start oli juulis, finiš on loodetavasti märtsis.