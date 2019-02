Euroliiga Panathinaikose treener arvab, et tema hoolealune on parem söötja kui Magic Johnson ja Larry Bird Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 12:01 Jaga:

Rick Pitino. EPA/scanpix

Pisut üle kuu aja Ateena Panathinaikose korvpalliklubi juhendanud Rick Pitino väitis pärast eilset Euroliigas saadud võitu Istanbuli Efes Pilseni üle, et tema hoolealune Nick Calathes on parim söötja, keda ta kunagi näinud on.