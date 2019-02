GALERII | OTSE: Vägevalt alustanud Eesti mitmevõistlejad jätkavad EMi pääsme jahti 

"Usun, et Eesti mõistes tuleb väga vinge võistlus," ütles Saluri eile, kui oli lõpetanud etteaste eel viimase treeningu. Õiglase juhendaja Andrei Nazarov jätkas samal lainel: "Ükski mees pole teistest pea jagu üle. Selline olukord tuleb kõigile kasuks."

Saluril on kodustest ametivendadest parem isiklik rekord – 6051 punkti. Kahe nädala jooksul kaks korda USA ja Eesti vahet reisinud 25aastane sportlane on mõõduvõtuks igati valmis.

"Varasematel aastatel leidus mõni üksikala, mida poleks tahtnud teha, nüüd selliseid alasid pole," lausus maailmamere taga õppiv ja harjutav Saluri ning kinnitas, et saab üsna enesekindlalt startida. "Väike ärevus on ikka sees. Mind huvitab kiirus. Treeningute põhjal peaksin olema päris väle."

Eesti klubide karikavõistlustel kuulitõukes isikliku tippmargi 14.60 püstitanud Saluri usub, et märtsi alguses Glasgow’s peetava EMi pääsme lunastamiseks piisab 5950 punkti kogumisest.

Ent Nazarov häälestab Õiglast 6000-punkti-piiri alistamisele. "EM-pileti välja võitlemine on kindel eesmärk – niisama ma taidlema ei lähe," rõhutas tunamullusel väli-MMil neljandaks tulnud sportlane.

Eilsel treeningul jooksis Õiglane nobedalt ja rassis pisut jõusaalis. Keha on kahepäevaseks pingutuseks valmis. "Olen arenenud," mõtiskles klubide karikavõistlustel nii tõkkesprindis (8,15) kui ka teivashüppes (5.15) oma tippmargiga esikoha noppinu. "Tahan näha, kas suudan arengu seitsmevõistluseski korralikuks tulemuseks realiseerida."

Nagu näitas 2017. aasta Londoni MM, annab edukas avaala Õiglasele kaheks päevaks tiivad. "Kui sprint õnnestub, on lõbusam jätkata," nendib ta. Ja lisab muheldes: "Mu isiklik rekord on 7,34. Pean vist selg ees jooksma, et seda aega mitte ületada."