GALERII | Legendaarsed kaadrid: vaata, kuidas Tony Hawk Simple Sessioni käima tõmbas 

Simple Sessioni avapäeval sai teiste seas näha ka Tony Hawki kustumatut meistriklassi. Erki Pärnaku

Tänavune Simple Session läheb ajalukku juba ainuüksi seetõttu, et kohal on 16kordne X-mängude medalivõitja ja maailma suurim ekstreemspordilegend Tony Hawk. Kuigi 50aastase härra põhitöö on sel nädalavahetusel võistluse kommenteerimine, astus ta laupäeval publiku ette ka rulal. Hawk tõestas, et klass on igavene ja saatis korda silmapaistvaid manöövred, mida Saku Suurhali kogunenud publik ka palava aplausiga tervitas.