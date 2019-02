Tartu korvpallurid pidid taas mõru pilli alla neelama 

Olude sunnil oma kodumängu Võru spordihoones pidanud tartlased alustasid kohtumist hästi, avaveerandi järel juhiti 21:15. Lätlased said aga oma mängu paremini käima ning poolajaks olid nad omakorda kolmega peal.

Valmiera kasvatas järgmise kümne minutiga edu kuuele. Matši saatus otsustati viimase neljandiku esimese poolega, 5.25 enne lõpuvilet oli lätlaste edu 68:56. Seda vahet tartlastel enam kinni lappida ei õnnestunudki.

Tartlastel on nüüd kirjas kaheksa võitu ja 10 kaotust, millega langeti hoobilt play-off´i kohalt 10ndaks. Tõsi, vahed pole suured, kaheksandat positsiooni hoidva Pärnu saldo on 9-11, Rapla on Tartuga samal pulgal. Valmiera sai 14 kaotuse kõrvale kirja seitsmenda võidu, millega püsitakse 11. kohal.